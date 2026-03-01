東北に多いがん、西日本に多いがん「人間は習わし次第のものだ！」ウィリアム・シェイクスピアが遺した名言だ。イギリスの偉大な劇作家・詩人の言葉は、21世紀の日本人の死因ナンバーワンであるがんにもそっくりそのまま当てはまる。海に囲まれ、均質性の高い日本では、住む場所や環境、体質による病気のかかりやすさに大差はない―と思うのは早計だ。地域ごとに、「かかりやすいがん」「がんで亡くなる確率」は驚くほど違っている