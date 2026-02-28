イランの首都テヘランで爆発後に立ち上る煙＝28日（AP＝共同）【エルサレム共同】米軍とイスラエル軍がイランを攻撃した。米紙ニューヨーク・タイムズが28日、米政府関係者の話として伝えた。対イラン軍事行動は昨年6月以来。トランプ米大統領はイラン指導部に対し、核問題解決に向けた協議が決裂すれば武力行使すると警告。中東海域に大規模戦力を展開していた。イランの報復は必至。中東の米軍拠点も標的となり、緊張が激化す