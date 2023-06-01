イラン情勢の混迷が長引き、生活に必須な製品の原料となるナフサ（粗製ガソリン）の不足を訴える声が絶えない。それにもかかわらず、政府は、供給上の問題はない、と繰り返している。これでは国民や企業の不安は収まるまい。実情を踏まえた対策をきめ細かく講じていかねばならない。原油から様々な製品が作られる過程は複雑で多岐にわたる。まず原油を精製し、ガソリンや軽油、ナフサなどが作られる。ナフサを分解するとエ