22歳の会社員の男が同僚女性の自宅に侵入して小型カメラを設置し裸を撮影しようとしたとして、警視庁に逮捕されました。撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県大和市の会社員・奥田駿斗容疑者（22）です。去年12月、同僚の20代の女性が住む東京・町田市のマンションに侵入し、脱衣所に小型カメラを設置して女性の裸を撮影しようとした疑いが持たれています。奥田容疑者は女性の会社の机にあった鍵を勝手に持ち出して