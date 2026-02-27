あどけないルックスながらも圧倒的なスター性を秘めた「原石」の登場に、ヒットメーカーが熱い視線を送った。【映像】16歳の美少女候補生2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。一次審査の結果が発表されると、計25名が二次審査へ進む中、追加合格（B合格）枠で名前を呼ばれた16歳のSARA.H（サラ）が大きな注目を集めてた。彼女の歌唱を審査したのは、ILLITの世界的ヒット曲「Magnetic」を手掛けた