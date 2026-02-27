あどけないルックスながらも圧倒的なスター性を秘めた「原石」の登場に、ヒットメーカーが熱い視線を送った。

【映像】16歳の美少女候補生

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

一次審査の結果が発表されると、計25名が二次審査へ進む中、追加合格（B合格）枠で名前を呼ばれた16歳のSARA.H（サラ）が大きな注目を集めてた。

彼女の歌唱を審査したのは、ILLITの世界的ヒット曲「Magnetic」を手掛けた音楽プロデューサーのSlow Rabbit氏だ。Slow Rabbit氏は、SARAHのパフォーマンスを目の当たりにし、「彼女はILLITのウォンヒさんみたいで、ダイヤの原石のようでした」とそのビジュアルと雰囲気を高く評価。さらに、審査員のジェイ・イン氏も「ポテンシャルは感じました」と、彼女が持つ未知数の才能に太鼓判を押した。

見事突破を決めたSARAHは、インタビューで「もうびっくりです。めちゃくちゃびっくりしました。良かった」と、安堵の表情とともに喜びを明かしていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。