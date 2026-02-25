ドバイDuty Freeテニス選手権大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日開催地：アラブ首長国連邦 ドバイコート：ハード（屋外）結果：[フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー] 1 - 2 [マテ パビッチ / マルセロ アレバロ] 試合の詳細データはこちら≫ ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス準々決勝で、フランシスコ カブラル / ルカス