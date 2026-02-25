【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第3日 フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー vs マテ パビッチ / マルセロ アレバロ
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー] 1 - 2 [マテ パビッチ / マルセロ アレバロ]
ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス準々決勝で、フランシスコ カブラル / ルカス ミードラーと第2シードのマテ パビッチ / マルセロ アレバロが対戦した。
第1セットはマテ パビッチ / マルセロ アレバロが6-4で先取。第2セットはフランシスコ カブラル / ルカス ミードラーが6-3で奪い返したが、第3セットはマテ パビッチ / マルセロ アレバロが11-9で制し、マテ パビッチ / マルセロ アレバロがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-25 23:42:10 更新