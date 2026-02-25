大橋トリオが、3月18日に発売する17枚目のオリジナルフルアルバム『A BAND』収録内容の全貌と新ビジュアルを公開した。今作は、2013年「plugged」以来の“ロック”をテーマに据えたオリジナルフルアルバムで、エレクトリックギターとピアノを中心に、よりソリッドなロック像を提示しているという、ロックの中にBossa Nova、Funkなど様々な要素が絶妙に練り込まれ、大橋トリオらしい旨味が凝縮されたアルバムに仕上がったとのことだ