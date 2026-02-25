大橋トリオ、17thアルバム『A BAND』収録内容。プライベートスタジオで撮影されたジャケ写＆新ビジュアル公開も
大橋トリオが、3月18日に発売する17枚目のオリジナルフルアルバム『A BAND』収録内容の全貌と新ビジュアルを公開した。
今作は、2013年「plugged」以来の“ロック”をテーマに据えたオリジナルフルアルバムで、エレクトリックギターとピアノを中心に、よりソリッドなロック像を提示しているという、ロックの中にBossa Nova、Funkなど様々な要素が絶妙に練り込まれ、大橋トリオらしい旨味が凝縮されたアルバムに仕上がったとのことだ。
12月に先行して配信リリースされた「水中のメトロ」をはじめ、 スーパー登山部のボーカル・Hinaを迎えた「スタンダード feat. Hina (スーパー登山部）」や、15年以上の歳月を経て新たに録り直された大橋トリオの代表曲「HONEY (2026)」を含む全9曲を収録している。
映像付き商品には、2025年1月にNHKホールにて開催された＜ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜＞のライブ映像を収録。『A BAND』オリジナルTシャツ付き商品も初回生産限定となるので、早めの予約をお勧めする。さらに、本日よりApple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveがスタートした。
なお、本作のジャケットおよび新ビジュアルは、大橋トリオの制作拠点である自身のプライベートスタジオで撮影されたという。
◾️17thアルバム『A BAND』
2026年3月18日（水）リリース
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/A_BAND_PKG
配信予約：https://ohashitrio.lnk.to/aband_pre
[CD＋Blu-ray＋TシャツA（サイズ：L、カラー：ブラック）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87200/B 価格：11,220（税込）
[CD＋Blu-ray＋TシャツB（サイズ：M、カラー：ホワイト）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87201/B 価格：11,220（税込）
[CD＋DVD]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87202/B 価格：6,820（税込）
[CD＋Blu-ray]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87203/B 価格：6,820（税込）
[CD Only]（スマプラ対応）
品番：RZCB-87204 価格：3,520（税込）
▼収録内容
[CD] ※5形態共通
01.シナリオ
02.スタンダード feat. Hina (スーパー登山部）
03.君とのダンス
04.ひだまりの傘
05.One coin advice
06.Lady Cinema
07.水中のメトロ
08.ドアーズ
09.HONEY (2026)
[DVD / Blu-ray] ※RZCB-87202/B・RZCB-87203/B・RZZB-87200/B・RZZB-87201/B 共通
「ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜」
01.The Music Around Me
02.サーカス小屋
03.Cherry Pie
04.angle
05.赤いフィグ
06.叶わぬ夢
07.スノーマン
08.月の裏の鏡
09.アンジュリア
10.風船メモリー
11.ミルクとシュガー
12.東京ピエロ
13.真夜中のメリーゴーランド
14.Bing Bang
▼店舗別購入特典
・Amazon：メガジャケ（5形態共通絵柄）
・他CDショップ・ECサイト：大判ポストカード
※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
▼先行配信「水中のメトロ」
ttps://ohashitrio.lnk.to/suichunometro
◾️＜大橋トリオファンクラブ“CAFE PRETAPORTER”限定ライブツアー2026＞
2026年
4月11日（土） 新潟
4月12日（日） 金沢
4月17日（金） 仙台
4月19日（日） 札幌
4月26日（日） 東京
5月08日（金） 名古屋
5月09日（土） 神戸
5月15日（金） 広島
5月16日（土） 京都
5月23日（土） 熊本
5月24日（日） 福岡
▼受付期間（※抽選）：2月26日(木)18:00まで
https://www.cafe-pretaporter.com
※受付期間内にご入会完了された方は、どなたでもお申込可能となります。
関連リンク
◆大橋トリオ オフィシャルサイト
◆大橋トリオ オフィシャルX
◆大橋トリオ オフィシャルInstagram
◆大橋トリオ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆大橋トリオ オフィシャルTikTok