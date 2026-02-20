ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーが行われ、アリサ・リュウ（米国）が逆転金メダルを獲得した。圧巻の演技が終わると会場は大歓声。スタンドで男子のイリア・マリニンも立ち上がって拍手し、両腕を突き出して声をあげていた。ＮＨＫ中継でもマリニンが映り、実況アナが「イリア・マリニンもこの表情で称えます」と伝えた。男子ＳＰで首位に立ったが、フリーでまさかの悲劇。優勝候補筆頭が８位に終わる