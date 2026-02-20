フィギュアスケート解説者でタレントの織田信成が、20日放送の17日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。エンディングで大号泣した。【写真】思い込み上げ…織田信成、号泣この日の朝、「ミラノ・コルティナ五輪」のフィギュアスケート女子・フリーが行われ、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルを獲得。番組内でも、速報として取り上げていた。織田は、視聴者のリクエストをピアノで生演奏