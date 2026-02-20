ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。フリーでは冒頭の３回転半ジャンプ（トリプルアクセル）に成功。しかし３つ目の３回転ルッツからの連続３回転が２回転になってしまうミス。その後は完璧な演技をみせたが、演技後は口元に指を