■80万円強盗は「狂言」 【写真を見る】【状況詳細】自分で手足を縛り「助けて」と…実は80万円強盗は自作自演警察の業務妨害で消防士の男を逮捕（山形・寒河江市） 山形県内で手足を縛られた状態の男性が見つかり、強盗だと通報があった事件は、自作自演の狂言だったことがわかりました。警察は、嘘を言って業務を妨害したとして、消防士の男を逮捕しました。 業務妨害の疑いで逮捕されたのは、西村山広域行政事務組合消防本