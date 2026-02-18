ケンドーコバヤシが１７日放送の読売テレビ「にけつッ！！」に出演。収録は突然、結婚と第１子誕生を発表した２月１日の公表数時間前と説明された。ケンコバは収録劇場で「報告遅れてすみません。私、ケンドーコバヤシ、結婚いたしました」と明かし、観客から驚きと歓声が起こった。発表までの残り数時間は大人の計らいをお願いし、千原ジュニアが「お相手は？」と聞くと「公式発表では風魔一族の生き残りとなっておりますが