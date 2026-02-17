去年11月、鹿児島市の路上で突然倒れ、心肺停止となった高齢男性。命を救ったのは、たまたまその場に居合わせた男女3人でした。鹿児島市消防局から17日、3人に感謝状が贈られ、当時の緊迫した状況を語りました。 17日、鹿児島市消防局から感謝状が贈られたのは、鹿児島市に住む、看護師の中道綾奈さん（26）、福祉施設スタッフの細元美和さん（56）、会社員の中甫木涼介さん（26）の3人です。 去年11月6日の夜。鹿児島市草牟田の