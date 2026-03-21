かごしま水族館横の水路「人がうつ伏せに浮いている」 鹿児島港で21日朝、身元不明の男性が水路に浮いているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察が男性の身元や死因を調べています。 鹿児島中央警察署によりますと、21日午前7時すぎ、鹿児島港本港区ので、「人がうつ伏せに浮いている」と、近くを散歩していた人が警察に通報しました。男性の死亡確認 衣服は上下とも黒 身元は不明 警察官が現場に駆けつけたとこ