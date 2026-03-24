鹿児島県内のほとんどの公立小学校できょう24日に卒業式があり、1万4000人余りが学び舎を後にしました。霧島市の佐々木小学校では、最後の卒業式となりました。 霧島市横川町の佐々木小学校。この春、閉校します。最後の卒業生となったのは、池島絆月さんです。絆月さんは、3年生の時に佐々木小学校に転校してきました。 式では在校生の2人や家族、それに地域の人たちに見守られて、卒業証書を受け取りました。 （別れの言葉）