22日午前9時35分ごろ、鹿児島県湧水町の九州自動車道上り線で、男子中学生17人が乗るスポーツクラブの大型バスが中央分離帯に衝突した。鹿児島県警によると、中学生9人が病院に搬送されたが、命に別条はないという。バスの運転手（68）にけがはなかった。現場は片側2車線のゆるいカーブ。県警は運転手に事情を聴くなどして事故原因を調べている。