海南省の三亜出入境・国境検査所によると、日本の稚魚運搬船「第六十一若宮丸」が20日、ブリの稚魚16万匹を積み込んで、同省陵水リー族自治県新村鎮にある新村港の港外錨泊地を出発し、日本の鹿児島県に向かった。これは海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業がスタートしてから初めて輸出されるブリの稚魚であり、2026年の海南の熱帯性水産種苗の海上輸送輸出業務の幕開けでもある。ブリの稚魚は海南特有の海水養殖魚の主要