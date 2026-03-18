山階鳥類研究所は18日、鹿児島県トカラ列島に分布するムシクイ科の鳥が新種と判明したと発表した。これまで伊豆諸島に生息する鳥と同種とされてきた。日本国内で鳥類の新種が報告されたのは、1981年のヤンバルクイナ以来という。