九州自動車道で22日午前、スポーツクラブの大型バスが中央分離帯に衝突し、乗っていた中学生がけがをしました。 鹿児島県警によりますと、22日午前9時半ごろ、九州自動車道の栗野インターとえびのジャンクションの間の上りで、スポーツクラブの大型バスが中央分離帯に衝突しました。 この事故で、大型バスに乗っていた中学生9人ほどがけがをして手当てを受けていますが、いずれも軽傷だということです。 警察