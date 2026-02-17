夫婦が襲われた死傷事件。事件当時、血まみれで「強盗に襲われた」と助けを求めていました。■「強盗に襲われた」通報者に助け求め…通報者が語った“緊迫のやりとり”。通報者「（16日午前）3時半ごろですね。家のインターホンが連打されたので親が（玄関を）あけようとしていた。あけたら悲鳴をあげるんでどうしたのかなと思ったら、女性が血まみれ、頭部から血を流している状態で玄関にいて『助けてください』と『強盗に襲われ