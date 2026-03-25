無人販売と聞けば、かつては郊外の道端にある野菜の直売所を連想する向きも多かっただろう。小銭を竹筒に入れるような牧歌的な光景だが、その形態は今や食品からファッションへと劇的な進化を遂げている。 爆発的な普及の起点となったのは、コロナ禍に全国を席巻した「無人餃子」だった。大手チェーンの「餃子の雪松」はピーク時に全国400店舗以上に拡大。追随する競合他社を含め、無人店舗網が瞬く間に日本中を覆い