＝LOVEが、2月16日にTBS系『CD TVライブ！ライブ！』に生出演し、新曲「劇薬中毒」を初披露した。「劇薬中毒」は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、当新曲は4月1日に20thシングル表題曲として発売を予定している。番組では、新衣装も初公開された。なお本楽曲は、本日0時よりから先行配信がスタートしている。プレゼントがもらえるLINE MUISCキャンペーンの開催も併せて発表されているので、ぜひ参加していただきたい