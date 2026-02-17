¡áLOVE¡¢TBS·Ï¡ØCD TV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¿·¶Ê¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¤ò¿·°áÁõ¤Ç½éÈäÏª¡£¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤â
¡áLOVE¤¬¡¢2·î16Æü¤ËTBS·Ï¡ØCD TV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¿·¶Ê¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¤Ï¡¢Ìî¸ý°á¿¥¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤¬¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Åö¿·¶Ê¤Ï4·î1Æü¤Ë20th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿·°áÁõ¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ªËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ËÜÆü0»þ¤è¤ê¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ëLINE MUISC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡áLOVE¤Ï¸½ºß¡¢»Ë¾åºÇÂçÆ°°÷¿ô¤È¤Ê¤ë¡ã¡áLOVE 8¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡áLOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR¡×¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢4·î18Æü¡¢19Æü¤Ë¤Ï¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î20Æü¡¢21Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç2Æü´Ö¤ÇÌó12Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡áLOVE STADIUM LIVE¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®
URL¡§https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku
ºî»ì¡§»Ø¸¶è½Çµ¡¡ºî¶Ê¡§ã·Æ£ÁÕÂÀ¡¡ÊÔ¶Ê¡§APAZZI
¢§LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
LINE MUSIC¤Ç¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ±þÊçÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊçURL¡§https://www.sonymusic.co.jp/event/105391
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î2Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ
A¾Þ¡§700²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤·¤¿Êý¡¡
±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼10Ì¾ÍÍ¡¦¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥½¥í¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
B¾Þ¡§700²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤·¤¿Êý
±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼10Ì¾ÍÍ¡¦¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×
C¾Þ¡§300²ó°Ê¾åºÆÀ¸
±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡¡¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡×Á´¼ï¡¡
D¾Þ¡§55²ó°Ê¾åºÆÀ¸
±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡¡¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡×1¼ï¡¡
¢¨D¾Þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡¡¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¡õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨A¾Þ¡¦B¾Þ¤Î¤´±þÊç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ï¡¢C¾Þ¤Î¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡¡¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡×Á´¼ï¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️20th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.·àÌôÃæÆÇ
2.¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°A ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
3.¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°B ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
4.·àÌôÃæÆÇ -Instrumental-
5.¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°A ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡× -Instrumental-
6.¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°B ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡× -Instrumental-
¢¨¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüHP¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûType A¡ÊCD+DVD¡Ë
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤Âç´¶¼Õº×2025 ¡ÖÁ´ÉôÆâ½ï¥Ð¥Ê¥·¡×
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê ÉõÆþÆÃÅµ
Type AÀ¸¼Ì¿¿10¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¥é¥ó¥À¥à / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡ûType B¡ÊCD+ Blu-ray¡Ë
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Blu-ray ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Ö8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR¡×»³Íü¸©¡÷ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥³¥Ë¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥©¥ì¥¹¥È Á°ÊÔ
¡Ò¼ýÏ¿¶Ê¡Ó
¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¥·¥È¥í¥ó
¥Ò¥í¥¤¥ó¥º
Æâ½ï¥Ð¥Ê¥·
½Ëº×
¼ö¤Ã¤Æ¼ö¤Ã¤Æ
Junkies
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê ÉõÆþÆÃÅµ
Type BÀ¸¼Ì¿¿10¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¥é¥ó¥À¥à / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡ûType C¡ÊCD+ Blu-ray¡Ë
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Blu-ray ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Ö8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR¡×»³Íü¸©¡÷ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥³¥Ë¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥©¥ì¥¹¥È ¸åÊÔ
¡Ò¼ýÏ¿¶Ê¡Ó
¥Ê¥Ä¥Þ¥È¤Ú
²Æº×¤êÎøÊé¤¦
ÀÄ½Õ¡í¥µ¥Ö¥ê¥ß¥Ê¥ë¡í
866
Ãµ¤» ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥ê¡¼
ÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê ÉõÆþÆÃÅµ
Type CÀ¸¼Ì¿¿10¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¥é¥ó¥À¥à / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡ûType D¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Ø¥¥ß¤Ï¡áLOVE¤ò°¦¤»¤ë¤«!!!¡Ù
1.¡ØÃçÄ¾¤ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
2.¡Ø¥¥ß¤Ï¡áLOVE¤ò°¦¤»¤ë¤«!!!¡Ù 2025Ç¯1·îÊüÁ÷Ê¬¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
3.¡ØÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Ù ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
4.¡Ø¥¥ß¤Ï¡áLOVE¤ò°¦¤»¤ë¤«!!!¡Ù 2025Ç¯2·îÊüÁ÷Ê¬¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
5.¡Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¤¥³¥é¥Ö¾Â¡Ù ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
6.¡Ø¥¥ß¤Ï¡áLOVE¤ò°¦¤»¤ë¤«!!!¡Ù 2025Ç¯3·îÊüÁ÷Ê¬¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
7.¡Ø¼ö¤Ã¤Æ¼ö¤Ã¤Æ¡Ù ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
8.¡Ø¥¥ß¤Ï¡áLOVE¤ò°¦¤»¤ë¤«!!!¡Ù 2025Ç¯4·îÊüÁ÷Ê¬¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê ÉõÆþÆÃÅµ
Type DÀ¸¼Ì¿¿10¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¥é¥ó¥À¥à / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡ûType E¡ÊCD only¡¿´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë
LP¥µ¥¤¥º»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
LP¥µ¥¤¥º¤Î20P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Ë / B2¥Ý¥¹¥¿¡¼ / Type EÀ¸¼Ì¿¿10¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¥é¥ó¥À¥à / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡ûType F¡ÊCD only¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡Ë
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◾️¡ã¡áLOVE 8¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡áLOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR¡×¡ä¡¡
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¾ÜºÙ¡§https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert
◾️¡ã¡áLOVE STADIUM LIVE¡ä
2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¾ÜºÙ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
