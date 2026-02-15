◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子デュアルモーグル決勝(大会10日目/現地15日)新種目デュアルモーグルは、ミカエル キングズベリー選手（カナダ）が金メダル、堀島行真選手（日本）が銀メダル、マット グレアム選手（オーストラリア）が銅メダルを獲得。笑顔でメダル表彰台を終えました。その後、選手たちは家族の元へ。3選手とも子どもたちを抱きかかえ、選手から父親の姿に。偶然にも、3選手