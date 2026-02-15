ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われ、井端弘和監督（50）が気になる投手について語った。2日目を終え、「昨日投げてないピッチャーがブルペンに入ったんで、一通りボールは見えたかなっていう」と一通り投手陣の様子を確認できたという指揮官。「みんなボールは良かったと思います。今度はバッターなので、休み明けね、ライブBPやるのかという