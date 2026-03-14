侍ジャパンのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇をかけた戦いは、いよいよ一発勝負のステージに入る。日本時間３月15日、準々決勝の相手は強豪ベネズエラだ。１番のロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）を筆頭にMLBで活躍する強打者が並ぶ強力打線を、侍ジャパン投手陣がどれだけ抑えられるか。ポイントになりそうなのは、先発・山本由伸（ドジャース）のあとを受ける投手だ。そんななか、二番手として予想され