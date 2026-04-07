オリックスのエース・宮城大弥投手（２４）が６日、大阪・舞洲で投手練習に参加。同じＷＢＣ組で今週中に１軍初登板する曽谷龍平投手（２５）にイジリ度満載？の“共闘エール”を送った。「僕が言うのもアレですけど（復帰が）遅い（笑）。向こうが一個先輩なので、もっと頑張ってたくさん投げてもらい、楽にしてもらいたいなと思ってます（笑）」。宮城はＷＢＣでの調整不足が指摘される中、２日の西武戦（ベルーナ）で今季１