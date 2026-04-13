プロ野球開幕からおよそ2週間。野球解説者の高橋由伸さんが改めて、パ・リーグの今季順位を予想しました。4月11日日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演した高橋氏は、『どこよりも遅い順位予想』として、開幕から2週間がたったタイミングでパ・リーグの今季順位予想を発表。1位日本ハム、2位ソフトバンク、3位オリックス、4位ロッテ、5位西武、6位楽天としました。3位には、オリックスを予想。高橋氏は、西川龍馬選手と太