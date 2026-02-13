ミラノ・コルティナ五輪・女子スノーボードクロス・予選」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）吉田蓮生（２０）＝日体大＝が予選２８位で決勝トーナメント１回戦へ進んだ。予選１回目は１分１７秒１０でトップと４秒８１差の２４位。２０位以内には入れず、１２人による予選２回目にまわり、１分１７秒４２とタイムを落とした。吉田は「出場することだけでドキドキしていた」と初々しく振り返り、「１本目は自分なり