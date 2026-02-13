長野県諏訪市は１２日、２００３年度から２２年度まで２０年分の水道料金と温泉料金の未収金計１億１６３５万７５７９円について、先月３１日に債権放棄したことを明らかにした。債権放棄の内訳は、水道料金が９８３０件、７１３４万３６０５円、温泉料金が１００６件、４５０１万３９７４円。これらは無断退去による行方不明や倒産・破産、相続人の不存在などのため徴収が困難だった債権で、４月から料金徴収を民間事業者に委