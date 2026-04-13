4月11日、香取慎吾がMCを務めるバラエティ番組『しんごの芽』（読売テレビ系、※芽は絵文字が正式表記）が放送された。番組内で、中居正広の名前が出る場面があり、ファンの間で話題を呼んでいる。同番組は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し、可能性を探るもの。2026年1月にスタートし、関西ローカルで放送されている。「香取さんのパートナーとして、月替わりのマンスリーMCが