家族や友達と出かけた先が、やたらと楽しそうなカップルだらけで、みじめな思いをしたという経験はありませんか？この悔しさをバネにいつか夢をかなえるべく、恋活にも気合が入るというもの。そこで『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「次はゼッタイ彼氏を作って行きたいと誓った場所やイベント」をご紹介します。【１】家族や友達とじゃなく彼氏と貸し切りたい「露天風呂」「貸し切りの露天風呂から浴衣姿のカップルが出てくる