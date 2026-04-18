連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア小松原学インタビュー（前編）群馬県邑楽郡邑楽町篠塚で「Pass鍼灸整骨院」を営む小松原学は、かつてベルマーレ平塚（現湘南ベルマーレ）などでプレーした元Jリーガーだ。現役引退後に柔道整復師、鍼灸あん摩マッサージ指圧師などの国家資格を取得し、日本スポーツ協会公認のアスレティックトレーナーとしても活動している。小松原といえば、平塚在籍時の1998年4月11日