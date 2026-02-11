オリオールズからＦＡとなっていた菅野智之投手（３６）がロッキーズと契約した。契約は１年５１０万ドル（約７億９０００万円）とされ、菅野も自身のＸで侍ジャパンのユニホームとロッキーズの帽子の写真を重て「Ｌｅｔ釻ｓｇｏ！」と投稿した。昨季は３０試合に登板して１０勝１０敗、防御率４・６４。オフにＦＡとなり、移籍先の決まらないまま侍ジャパンに選出されていた。地元メディア「デンバーポスト」は「日