侍ジャパン決起集会野球日本代表「侍ジャパン」が3日、京セラドーム大阪で阪神との強化試合に臨む。名古屋から大阪への移動日となった1日は、夜に決起集会を開催。チーム最年長36歳の菅野智之投手（ロッキーズ）が30人超の代金を全額支払った。ベテラン右腕の漢気支払いにファンからは「かっこいい」との声が上がっている。野球界では年長者が払うのが“暗黙の了解”とはいえ、30人超となれば、相当の金額なはず。それでもベテ