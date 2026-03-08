オーストラリア戦の先発メンバーが発表された■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨む。午後5時30分過ぎにスタメンが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発する。2連勝中の侍ジャパンは、先に行われた韓国-チャイニーズ・タイペイ戦の結果に伴い準々決勝進出が早くも