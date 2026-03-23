ロッキーズの菅野智之投手（36）が開幕ローテーション入りした。22日（日本時間23日）、ウォーレン・シェーファー監督が開幕ローテーションに入る5投手を発表したと複数の米メディアが報じた。ロッキーズ地元紙「デンバー・ポスト」などによると、開幕ローテーションは開幕投手を務めるフリーランドを筆頭にロレンゼン、キンタナ、菅野、フェルトナーの5人に決定。昨季21試合に先発したドーランダーはブルペンで開幕を迎えると