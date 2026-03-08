吉田の2試合連発となる2号2ランで逆転、3連勝で1位突破■日本 4ー3 豪州（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利を飾った。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2号2ラン。天覧試合で3連勝を飾り、1次ラウンドC組を1位で突破した。4番・吉田が重苦しい空気を一振りで吹き飛ばした。1点を追う7回2