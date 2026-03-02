◇強化試合侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日京セラＤ）チーム最年長の菅野智之が6回から3番手で登板。四球を与えたが、結果的に2回を打者6人で終える完璧な内容だった。先頭打者にいきなり四球を与え、前の投手が踏み込んだ後で左足を滑らせる場面もあった。「イニングの途中から投げたことないんで」と照れ笑いを浮かべたが、すぐに対応。宗を二ゴロ併殺に仕留めると、その後は走者を許さなかった。「キャッチ