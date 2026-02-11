プレミアリーグ後半戦・注目ポイント【後編】ビッグクラブの勢力図変化今シーズンの冬の移籍市場は、チェルシーから動いた。開幕早々の1月1日、エンツォ・マレスカ監督が退陣。現場の意見をないがしろにされ、上層部主導のチーム創りに嫌気が差した末の結論だった。その4日後、ルベン・アモリム監督がマンチェスター・ユナイテッドと袂（たもと）を分かつ。マレスカと同様、チーム強化に決定権を与えられなかった不満が爆発