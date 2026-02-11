プレミアリーグ後半戦・注目ポイント

【後編】ビッグクラブの勢力図変化

今シーズンの冬の移籍市場は、チェルシーから動いた。

開幕早々の1月1日、エンツォ・マレスカ監督が退陣。現場の意見をないがしろにされ、上層部主導のチーム創りに嫌気が差した末の結論だった。

その4日後、ルベン・アモリム監督がマンチェスター・ユナイテッドと袂（たもと）を分かつ。マレスカと同様、チーム強化に決定権を与えられなかった不満が爆発した。



マイケル・キャリックがオールド・トラッフォードに帰ってきた photo by AFLO



それに対し、チェルシーの対応は素早かった。マレスカの退陣が既成事実であったかのように、提携クラブのストラスブール（フランス）からリアム・ロシニアーを早々に引き抜いてきた。

ロシニアーは30代でチャンピオンシップ（実質2部）のダービーやハル・シティを率いた経験を持つ41歳。初のプレミアリーグにしてビッククラブだが、臆することなくリーグ戦4連勝を果たす。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節でもナポリをアウェーで退け（3-2）、ノックアウトフェーズにストレートインしている。

ロシニアーは就任後、選手がミスを犯しても「起用した私に全責任がある」と公言。マレスカ解任で揺れ動いていたチェルシー選手の心に平穏をもたらしたという。

一方、マンチェスター・Uは例によってドタバタした。クラブの黄金期を支えたマイケル・キャリックを暫定ヘッドコーチに決定するまで、U-18のダレン・フレッチャー監督で2試合つないでいる。およそ4年ぶりの再任を強く希望していたオーレ・グンナー・スールシャールとも面談の機会を設けていた。サー・アレックス・ファーガソンが退任して13年、遅すぎる人事は一向に改善されていない。

しかしながら、キャリックは予想以上の好スタートを切ることに成功した。マンチェスター・シティを退け、アーセナルには逆転勝ち、次のフラム戦も後半アディショナルタイムのゴールで勝利し、続くトッテナム・ホットスパー戦も完封勝ちと無傷の4連勝だ。

キャリックは就任後、3バックよりも動きがわかりやすい4バックにシフトチェンジ。ライン間のスペースを狭くしたプランが奏功しているようだ。

チェルシーもマンチェスター・Ｕもタレントは揃っている。勝ち続けることによって自信が深まり、チームに一体感が出てくると後半戦は快進撃も考えられるだろう。今シーズンの優勝争いは、まだまだ終わっていない。

【シャビ・アロンソ復帰待望論】

チェルシーとマンチェスター・Ｕが早期の監督解任に踏みきったことで、不調にあえぐクラブのオーナーは色めき立ったに違いない。「我々も動くべきではないのか」と。

特にトッテナム・ホットスパー（スパーズ）である。25節終了時点で7勝10敗8分の15位・勝率28パーセント。トーマス・フランク監督は風前の灯火だ。これからアーセナル戦やリバプール戦も控えているだけに、決断の遅さが致命傷にもなりかねない。

また、スパーズほどではないにせよ、現在6位のリバプールも判断を迫られる状況かもしれない。25節終了時点で勝ち点39は、昨季の同時期と比べて21ポイントも下まわっている。得点は−20で失点は＋11と、ファンからすれば納得できない数字だろう。

後半アディショナルタイムに失点してボーンマスに敗れ、無類の強さを誇った本拠アンフィールドでノッティンガム・フォレスト、バーンリー、リーズといった下位クラブと引き分けている。

アルネ・スロット監督のお尻にも、そろそろ火がついてきた。自らのリクエストで獲得したフロリアン・ヴィルツが不調なうえ、起用法を巡るモハメド・サラー、フィルジル・ファン・ダイク、カーティス・ジョーンズとの対立により、ロッカールームの信頼は完全に失われたようだ。

すでに上層部は、レアル・マドリードを退任したばかりのシャビ・アロンソに接触し、色よい返事を得たとの情報まで飛び交いはじめている。2004-05シーズン、リバプールのチャンピオンズリーグ優勝に貢献したシャビ・アロンソ。監督として古巣へ復帰するのか。リバプールは歴史的にシーズン途中の監督解任をよしとしないクラブだが、今の状況では何が起きても不思議ではない。

なお、シーズン中にシャビ・アロンソ体制が発足した場合、運動量の少ないサラーは構想外になる公算が大きい。それはそれで厄介だ。エジプトが生んだ稀代のアタッカーは、控えを甘受できるタイプではない。

リーグ2位のマンチェスター・シティはこの冬の移籍市場で、ブレントフォードからアントワーヌ・セメニョ、クリスタル・パレスからマルク・グエイを獲得した。総額8250万ポンド（約165億円）。買い控えた他クラブを尻目に積極的な強化を推進している。

セメニョは25節終了時でランキング3位の13ゴール。毎シーズン25〜30ゴールが約束できるアーリング・ハーランド（現在1位の21ゴール）とともに、マンチェスター・Ｃの攻撃を牽引するに違いない。

守備の要となるグエイは、シーズン開幕前にリバプールと一時合意まで至った25歳のセンターバックだ。右脛骨の負傷でシーズン中の復帰が絶望的になったヨシュコ・グヴァルディオールに代わり、ルベン・ディアスとともに堅牢な守備陣を築くだろう。実に的確な補強である。

【パトリック・ヴィエラが指摘】

一方、現在首位のアーセナルは市場が開いても動かなかった。右利きを10人、レフティを11人揃えた選手層はリーグ屈指の分厚さを誇っているからだ。

チーム最多得点者はヴィクトル・ギェケレシュの8ゴール。絶対的なストライカーがゴールを量産しているわけではないが、総得点49はマンチェスター・Cの51点に次ぐリーグ2位を誇っており、あらためて補強する必要性も感じられない。

ただ、2003-04シーズンに「無敗優勝」の偉業を成し遂げた当時のキャプテン、パトリック・ヴィエラは次のように語っている。

「チームの士気を高めるリーダーが必要だ。精神力には依然として問題が多い」

優勝を争うマンチェスター・Cのベルナルド・シウバはマインドゲームを仕掛けてきた。



「私がイングランドに来てから9年経つが、アーセナルは一度もプレミアリーグを制していない」

たしかに彼の言葉を借りるまでもなく、アーセナルの主力は優勝の味を知らない。前回優勝は22年も前だ。マンチェスター・Cとマッチレースになった時、経験値と精神力が勝負を左右するのだろうか。

その両者の隙を虎視眈々と狙う3位のアストン・ヴィラの存在も面白い。冬の市場では、イングランド代表歴を持つタミー・アブラハムをベシクタシュから獲得し、2シーズン前まで中盤のレギュラーだったドウグラス・ルイスをユベントスから呼び戻した。この両者は間違いなく即戦力だ。

アストン・ヴィラを率いるのは「稀代の戦術家」ウナイ・エメリ。プレミアリーグの優勝経験こそないものの、セビージャとビジャレアルでヨーロッパリーグを4回も勝ち取った名将だ。中盤のアマドゥ・オナナやブバカル・カマラ、前線のモーガン・ロジャーズなど、ビッグクラブが獲得を目論むタレントも少なくない。

データサイト『Opta』によると、優勝確率はアーセナルが91.41％に対し、マンチェスター・Cは7.09％、アストン・ヴィラは1.36％と、ノースロンドンの名門が圧倒的に優勢だ。しかし、この3クラブは勝ち点9差のなかでひしめき合っている。

2月下旬には本命と対抗が逆転しているかもしれない。プレミアリーグは混迷の度合いを深めながらシーズン後半戦に突入していく。