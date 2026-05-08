4月12日、埼玉県内の市民ホールで行われた『ALL JAPAN HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026』。Snow Manのラウールは、世界大会出場をかけた国内最高峰の舞台にダンサーとして立っていた。【写真】国内最高峰のダンス大会に登場したラウール、会場で見せた爆イケ姿Snow Manのライブ会場さながらに「大会にはラウールさんの出場を知るファンも駆けつけており、一般のダンス大会とは異なる熱気も入り混じっていました。会場の前では彼