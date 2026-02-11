元フジテレビでフリーアナウンサーの大島由香里が１０日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。フジテレビ時代の飲み会での嫌悪感を吐露した。今回のテーマは女子校のリアルで、女子校出身の女性タレントらがトークを繰り広げた。社会に出てから男性と接して感じた戸惑いについて言及。大島は「会社員時代の飲み会とかで上司にお酌をするとか、サラダを取り分けるとか、当たり前のようにやるのを全く知