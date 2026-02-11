2月から本格化する都内の中学受験。過酷な競争を強いられ、次第に心を蝕まれていく子供と親たちの姿は、想像を絶するほど悲惨だった。こうして、うちの家庭は壊れた千葉県に住む専業主婦・大森由紀さん（38歳、仮名）の娘・加奈ちゃんは現在、中学1年生。昨年の中学受験で「全滅」し、地元の公立中学に通っている。県内有数の名門私立である市川学園を目指し、小学校低学年から進学塾に通っていたが、小学6年の夏、加奈ちゃんの