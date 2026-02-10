久米宏さん週刊女性PRIME

久米宏さんの訃報がたった30秒？NHKの「不可解報道」に幹部の意向か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 久米宏さんの訃報をNHKが30秒程度で報道した裏に、ある事情があるという
  • NHKを批判してきた人物を厚く取り上げるのかと理事が疑問を呈したそう
  • 結局、幹部のご意向で短い速報ニュースの扱いになってしまったとのこと
