½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬9Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Áªµó´ü´ÖÃæÍ£°ì¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤À¤Ã¤¿NHK¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î¥³¥á¥ó¥Èµ­¼Ô¤¬¡ÖÁªµó´ü´ÖÃæ¤ËÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤òÄ¾Á°¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÞ¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÈÈãÈ½¤Ø¤Î¼õ¤±¤È¤á¤òÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì