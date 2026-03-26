火災現場に到着した消防車のタンクの水が空だったため、消火活動ができなかったことが分かりました。3月15日、三重・伊賀市一之宮の田んぼで「煙が出ている」と119番通報があり、伊賀消防署から消防車1台が出動しました。現場で消火活動を始めようとしたところ、1.5トンの水を積んでいるはずのタンクが空になっていたということです。駆けつけた別の消防車によって火は消し止められましたが、消火活動が20分ほど遅れました。消防車